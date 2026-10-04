16 medalii de aur pentru karateka suceveni la Campionatul European JSKA 20

Sportivii din Suceava au strălucit la Campionatul European de Karate Shotokan JSKA 2026, desfășurat în localitatea Terni, Italia. Delegația română, care a inclus sportivi antrenați de sensei Ovidiu Sfetcu și sensei George Aristide Ignătescu, a avut o evoluție remarcabilă, reușind să cucerească un palmares impresionant de 16 medalii de aur, 5 de argint și 1 de bronz.

Tinerii karateka au demonstrat pregătire tehnică și spirit de luptă, urcând de repetate ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european.

Bilanțul medaliilor obținute de campioni arată astfel: Raul Ciornei – 4 medalii de aur și o medalie de argint, Ștefania Răileanu – 4 medalii de aur și o medalie de bronz, Denisa Ranguș – 4 medalii de aur și o medalie de argint, Vlad Bujorean – două medalii de aur și o medalie de argint, Matei Struț – două medalii de aur și o medalie de argint, Ingrid Macoviciuc – o medalie de argint.

Pe lângă performanțele de pe podium, competiția din Italia a marcat și prima participare la un nivel european pentru alți patru tineri karateka. Potrivit sensei Ovidiu Sfetcu, Eva Marco, David Diaconița, Anastasia Leonte și Iustin Leonte au avut evoluții extrem de strânse și au fost foarte aproape de medalii, lăsând o impresie excelentă la debutul lor internațional.

„Felicitări copiilor pentru efortul depus! Prin aceste rezultate și-au certificat încă o dată faptul că sunt pe drumul cel bun în evoluția lor, atât ca sportivi, cât și ca oameni, în mod individual”, a transmis sensei Ovidiu Sfetcu.