16 cetățeni ruși vor fi judecați la instanța din Câmpulung Moldovenesc pentru uz de fals, cu acte de identitate fictive

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României au anunțat că au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 16 cetățeni ai Federației Ruse, care au obținut acte românești pe baza cetățeniei române falsificate.

Atrage atenția că dosarul se va judeca la instanța din Câmpulung Moldovenesc, și asta deloc întâmplător. Aceștia au obținut actele false de la Serviciul de evidența populației din Câmpulung Moldovenesc.

În comunicat nu se face referire la funcționarii serviciului din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, dar se subliniază că ”inculpații au folosit în mod constant certificate de cetățenie false, care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetățeni români, pentru a obține acte de identitate românești”.

Așadar, aceștia s-au prezentat la funcționarii de la Câmpulung Moldovenesc deja cu acte false, care însă le-au dat aparența de legalitate.

”În mod concret, în perioada februarie-iulie 2024, inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretins eliberate de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova, respectiv Consulatul General al României de la Chișinău. Acestea atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetățenia română, iar pe baza lor inculpații au obținut transcrierea actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale românești și eliberarea certificatelor de naștere românești, eliberate de către Consiliul Local Sector 6.

Ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc (Evidența Populației din municipiul nostru), la care au atașat certificatele de cetățenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menționate și certificatele de naștere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obținut cărți de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc.

Totodată, pe baza respectivelor cărți de identitate, au obținut pașapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Menționăm că banii obținuți de către persoanele care au luat în spațiu inculpații, în mod fictiv, contra unor sume de bani, urmează a fi confiscați”, se arată în comunicatul procurorilor.

Procurorul de caz de la Parchetul General a solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie falsificate, a mențiunilor din registrele de stare civilă cu privire la nașterea inculpaților și a actelor de stare civilă de naștere și de căsătorie, a certificatelor de naștere, precum și a actelor subsecvente obținute ulterior în baza certificatului de cetățenie falsificat, respectiv a cărților de identitate și a pașapoartelor.

În urma solicitării procurorilor, Direcția Generală de Evidență a Persoanei a luat deja măsuri de anulare a unui număr de 1.702 cărți de identitate pe motiv de stabilire fictivă a domiciliului.

De menționat că, anterior emiterii rechizitoriului, în dosar au fost încheiate și șase acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu aceeași încadrare juridică și cu aceeași tipologie a situației de fapt.

93 de percheziții au avut loc în acest dosar

Anul trecut, în iulie, în acest dosar au avut loc 93 de percheziții în județul nostru.

Acțiunea a fost concentrată la Câmpulung Moldovenesc, de unde în jur de 1.700 de cetățeni străini din state foste membre URSS ar fi obținut cetățenie română în fals, prin domicilii stabilite fictiv.

Acestora li s-ar fi stabilit domicilii fictive, pentru a obține un act de identitate care să le permită dobândirea cetățeniei. Anchetatorii au arătat că domiciliile fictive erau la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fără acordul proprietarilor.