150 de noi locuri de parcare în Burdujeni. Primarul Rîmbu atenționează că „o dungă albă vopsită pe asfalt nu va ține umbră”

Scandalul parcărilor, care domină de luni bune spațiul public sucevean, a primit o nouă replică din partea primarului de Suceava, Vasile Rîmbu. Într-o postare pe contul personal de Facebook, primarul a anunțat, vineri, amenajarea a aproximativ 150 de noi locuri de parcare pe strada Eroilor din cartierul Burdujeni.

Prin această măsură, intenția administrației locale este de a elibera arterele adiacente de mașinile forțate ani la rând să escaladeze trotuarele destinate pietonilor sau să distrugă spațiile verzi. Totuși, dincolo de impactul pozitiv al acestei investiții, Rîmbu le răspunde din nou contestatarilor parcărilor de reședință cu taxă.

„Suceava nu va putea oferi niciodată parcare pentru toți. Este o imposibilitate matematică și un coșmar logistic pe care nicio administrație din lume nu-l poate rezolva”, a arătat primarul. Acesta a catalogat drept „culmea cinismului” reacțiile criticilor vocali, afirmând că aceștia sunt exact cei care au tolerat, au proiectat sau au profitat de pe urma dezvoltării imobiliare haotice din ultimele decenii. Rîmbu a taxat blocurile ridicate împotriva oricăror norme de urbanism, prin autorizații suspecte, lipsite de garaje subterane și cu spații dintre scări reduse la petice de pământ, care au aglomerat cartierele Sucevei.

Statisticile arată că municipiul reședință de județ abia dacă poate acoperi în jur de 20% din numărul total al autoturismelor. În acest context, primarul apără introducerea taxelor de parcare. În viziunea sa, ele nu reprezintă „un moft administrativ”, ci un instrument de reglementare necesar, dând asigurări că fondurile colectate sunt reinvestite în mod transparent și continuu în infrastructura alternativă și în noi locuri.

Primarul Rîmbu propune un „pact urban” în care cartierele aparțin tuturor, copiilor, pietonilor și oamenilor de toate vârstele, nu doar celor de la volan. „Spațiile verzi din fața blocului, rase de pe fața pământului, nu vor putea fi niciodată compensate de o dungă albă vopsită pe asfalt. O dungă albă nu va ține umbră niciodată”, a subliniat Vasile Rîmbu.

Mesajul primarului se dorește a fi un avertisment împotriva transformării orașului într-un „cavou de beton” unde mașinile au loc, dar oamenii devin o componentă neglijabilă.