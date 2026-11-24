Consiliul Județean Suceava va acorda ajutoare financiare în valoare totală de 238.000 de lei unui număr de 15 persoane fizice din județ, care se confruntă cu situații de extremă dificultate. Alocarea fondurilor este prevăzută într-un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor instituții subordonate, inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

Potrivit referatului de aprobare semnat de acesta, suma de 238.000 de lei urmează să fie repartizată din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean, cu titlu de ajutor financiar pentru persoane care au solicitat sprijin pentru situații deosebite.

Cei 15 beneficiari provin din mai multe localități ale județului, respectiv Suceava, Horodniceni, Rădășeni, Șcheia, Cacica, Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei, Dărmănești, Capu Câmpului și Salcea.

Ajutoarele financiare individuale sunt cuprinse între 3.000 și 40.000 de lei, în funcție de situația fiecărui solicitant.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus aprobării în ședința de miercuri a Consiliului Județean Suceava.