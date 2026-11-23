Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a efectuat 270 de controale la angajatorii din județ și a aplicat 156 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 380.000 de lei. Potrivit șefului ITM Suceava, Romeo Butnariu, din totalul acestor controale, 187 au vizat domeniul relațiilor de muncă, iar 83 au urmărit respectarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor ridicându-se la 339.000 de lei. Totodată, au fost dispuse 283 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Romeo Butnariu a precizat că unul dintre principalele aspecte urmărite de inspectorii de muncă a fost combaterea muncii nedeclarate. El a arătat că în urma controalelor au fost identificate 15 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu fuseseră transmise în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Pentru aceste încălcări ale legislației, au fost sancționați 15 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 280.000 de lei. Printre cele mai frecvente nereguli constatate în domeniul relațiilor de muncă s-au numărat netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidență a salariaților, nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară și evidența orelor lucrate de fiecare angajat.

De asemenea, inspectorii au identificat abateri referitoare la acordarea concediilor de odihnă și respectarea repausului săptămânal.

În domeniul securității și sănătății în muncă, cele 83 de controale efectuate au dus la aplicarea a 121 de sancțiuni contravenționale, dintre care 115 avertismente și șase amenzi, în valoare totală de 41.000 de lei. Printre neregulile constatate s-au numărat nerespectarea tematicilor aprobate de angajatori pentru instruirea periodică a lucrătorilor, lipsa truselor de prim ajutor sau amplasarea necorespunzătoare a acestora și neacordarea, sub semnătură, a echipamentului individual de protecție.

Alte deficiențe au vizat organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție, lipsa semnalizării de securitate și sănătate în muncă, precum și neefectuarea controalelor medicale periodice sau la angajare.

În ceea ce privește situația contractelor de muncă din județ, datele rezultate în urma interogării Registrului general de evidență a salariaților arată că, la 18 noiembrie 2026, figurau înregistrate 140.733 de contracte individuale de muncă active.