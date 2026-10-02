Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), găzduit de Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), Ucraina, și-a reluat activitatea în format on-site, începând cu 21 septembrie. Noul an universitar aduce și un număr record de participanți, după ce 140 de persoane s-au înscris la cursurile de limba română pentru anul universitar 2026–2027, față de 118 cursanți în anul precedent. Creșterea numărului de înscrieri reflectă interesul constant și în ascensiune al comunității academice cernăuțene pentru studiul limbii române ca limbă străină. În doar un an, numărul participanților a crescut cu 22 de persoane, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 19%. În acest fel, Lectoratul continuă să atragă un public tot mai numeros și divers, format din studenți, cadre didactice și personal administrativ al Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”.

Cursurile din cadrul Lectoratului sunt organizate pe niveluri de competențe lingvistice, A1/A2, B1/B2 și C1/C2, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru limbi străine. Programul include atât cursuri de inițiere, destinate celor care încep studiul limbii române, cât și cursuri de aprofundare pentru cei care doresc să își consolideze cunoștințele lingvistice. Cei 140 de cursanți înscriși în acest an provin din numeroase structuri academice ale universității cernăuțene. Aproape 76% sunt studenți, 20% sunt cadre didactice, iar aproximativ 4% reprezintă personalul administrativ. Diversitatea participanților este reflectată și de domeniile lor de studiu și activitate: Filologie, Limbi Străine, Științe Economice, Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale, Muzicologie, Drept, Pedagogie și Psihologie, Geografie, Știința Calculatoarelor, Inginerie, Matematică și Informatică, Cultură Fizică, Sport și Reabilitare, Arhitectură, Construcții și Arte Decorative.

140 de cursanți și-au reluat activitatea în cadrul Lectoratului de Limbă Română al USV, din Cernăuți

Lectoratul reunește, de asemenea, cursanți din cadrul Institutului Educațional și Științific de Biologie, Chimie și Bioresurse, al Bibliotecii științifice a Universității din Cernăuți și al altor structuri ale UNYF. În marea lor majoritate, participanții nu sunt vorbitori nativi de limba română, ceea ce evidențiază interesul pentru dobândirea unor noi competențe lingvistice și pentru cunoașterea limbii și culturii române. La sfârșitul anului universitar 2026–2027, cursanții interesați își vor putea testa competențele lingvistice dobândite în cadrul unei evaluări realizate de o comisie mixtă, alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a USV și de la Catedra de Filologie Română și Clasică a UNYF.

Activitatea Lectoratului de Limbă Română de la Cernăuți se înscrie într-o colaborare academică și culturală consolidată între cele două universități. De la un an universitar la altul, interesul pentru cursurile Lectoratului USV este tot mai vizibil, iar creșterea numărului de participanți confirmă atractivitatea programului și interesul tot mai mare al comunității academice din Cernăuți pentru învățarea limbii române.