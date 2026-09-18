14 polițiști suceveni, cercetați de procurori pentru că ar fi restituit permise sau alte documente fără a respecta procedura legală

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au anunțat că în urma unor percheziții efectuate în noiembrie 2025, la sediul Serviciului Rutier Suceava, când au fost ridicate înscrisuri și mai multe dispozitive electronice în vederea efectuării perchezițiilor informatice asupra acestora, s-a dispus acum, în septembrie 2026, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 18 suspecți pentru fapte din sfera abuzului în serviciu.

14 dintre cei care au calitatea de suspecți în dosar sunt polițiști.

Aceștia sunt acuzați că, în timp ce erau de serviciu la biroul de eliberare documente, nu au respectat procedura legală de restituire, fapt care poate duce la tot felul de suspiciuni. Asta deși, pe de altă parte, în dosar nu se face referire la corupție:

”Din probatoriul administrat în cauză au rezultat indicii că, începând din anul 2024 și, cu precădere, în cursul anului 2025, la nivelul structurii de eliberare a documentelor din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost efectuate în mod repetat operațiuni cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la aplicarea și radierea măsurilor dispuse în materie rutieră, precum și la restituirea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și plăcuțelor de înmatriculare.

Din actele de urmărire penală rezultă indicii privind caracterul repetat al acestor practici. În concret, cercetările vizează numeroase situații în care asemenea documente sau bunuri ar fi fost restituite unor persoane diferite de titularii acestora, fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, fiind astfel facilitată redobândirea lor într-un termen mai scurt și prin eludarea procedurilor aplicabile. În anumite cazuri, persoanele care se prezentau pentru ridicarea documentelor au completat cererile de restituire utilizând datele titularilor, iar respectivele cereri au fost ulterior folosite în evidențele Serviciului Rutier pentru justificarea operațiunilor de restituire efectuate”, se arată într-un comunicat al procurorilor suceveni.

Cercetările sunt continuate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea stabilirii situației de fapt complete și a răspunderii penale, după caz, a persoanelor implicate.

Infracțiunile pentru care se fac cercetări sunt de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Dosarul pare unul de mare amploare, cel puțin prin prisma persoanelor implicate, însă rămâne de văzut și ce se va alege din el.