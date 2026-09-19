126 de copii din Țâmpoceni au primit rechizite, iar 34 de elevi au primit și ghiozdane

126 de copii din comunitatea Țâmpoceni, cătun aparținând satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa, au primit rechizite pentru noul an școlar, iar 34 de elevi din clasa pregătitoare au primit și ghiozdane.

Acțiunea de sprijin educațional a fost organizată de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, împreună cu Centrul de Dezvoltare Personală și Profesională EduMax, în cadrul campaniei „Hai cu noi – școala pentru toți!”.

Rechizitele au fost oferite cu sprijinul EduMax și al Librăriei Lidana, iar Technoworld a contribuit atât logistic, cât și prin finanțarea programelor derulate de EduMax. La acțiune s-au alăturat și doi donatori care au oferit personal ghiozdane pentru copiii din Țâmpoceni.

Pentru cei mici, darurile au însemnat mai mult decât rechizite și ghiozdane. Copiii au primit cu bucurie sprijinul de care au nevoie pentru școală, iar pentru elevii din clasa pregătitoare, ghiozdanul a marcat simbolic și începutul unei noi etape în viața lor școlară.

Sprijin pentru educație, pe termen lung

Nevoia de rechizite și resurse educaționale rămâne importantă pentru familiile din comunitățile rurale izolate. În cazul copiilor din Țâmpoceni, sprijinul oferit acum se adaugă unor demersuri desfășurate de mai mulți ani.

În septembrie 2025, în comunitate a fost inaugurată o nouă școală, realizată cu sprijinul Primăriei comunei Păltinoasa. De asemenea, Asociația Institutul Bucovina desfășoară încă din 2018 activități de tip after-school în comunitate, pentru a-i ajuta pe copii să își continue educația și să își crească șansele de a ajunge la liceu.

Campania „Hai cu noi – școala pentru toți!” face parte din inițiativa „Împreună pentru o școală incluzivă”, prin care Asociația Institutul Bucovina urmărește să contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor din Țâmpoceni la educație și la resursele de care au nevoie pentru a-și construi un parcurs școlar cât mai stabil.

Organizatorii le mulțumesc Centrului de Dezvoltare Personală și Profesională EduMax, Librăriei Lidana și Technoworld, precum și celor doi donatori individuali pentru sprijinul oferit. Mulțumiri sunt adresate și cadrelor didactice ale școlii din Țâmpoceni, directorului Mircea Mihăilă și mediatorului școlar Georgiana Oanea, pentru colaborarea și implicarea lor în sprijinirea copiilor.