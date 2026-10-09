120 de persoane au fost selectate pentru interviuri sau probe de lucru, în urma Bursei absolvenților

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Suceava a anunțat o primă contabilizare a rezultatelor Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment care a avut loc vineri, la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc.

120 de participanți la bursă au fost selectați pentru interviuri sau probe de lucru și se speră că un procent semnificativ dintre aceștia își vor găsi și un serviciu pe termen lung.

La bursă au participat 65 de angajatori județeni, care au oferit 299 de locuri de muncă.

Din cealaltă tabără, au participat la cele patru burse 595 de persoane interesate să își găsească un loc de muncă, tineri absolvenți, dar nu numai.

Cele mai multe selectări în vederea angajării – 68 – au fost făcute la bursa de la Suceava, derulată la Universitatea ”Ștefan cel Mare”. Este și firesc să fie așa, în condițiile în care la bursa de la USV oferta de locuri de muncă a fost cea mai consistentă – 183 de joburi, din totalul de 299 oferite la nivel de județ.

Organizatorii au subliniat că pentru absolvenți bursa a fost și un prilej de a înțelege mai bine așteptările angajatorilor și de a identifica traseul profesional pentru începutul carierei. Dialogul față în față a facilitat prezentarea candidaturilor și stabilirea unor întâlniri pentru continuarea selecției.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Suceava a anunțat o primă contabilizare a rezultatelor Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți

AJOFM Suceava a transmis mulțumiri angajatorilor și partenerilor – Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Patronatul IMM-urilor Suceava, Filiala Suceava a Blocului Național Sindical. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de serviciile de informare, consiliere profesională și mediere oferite de AJOFM Suceava.

Locurile vacante rămase neocupate la bursă vor fi mediatizate până la ocuparea lor.