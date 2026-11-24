Sportivii Clubului Sportiv Bushido Shotokan Karate-Do din Gura Humorului au câștigat două medalii de aur, patru de argint și șase de bronz la Cupa României la Karate Shotokan SKI 2026, desfășurată sâmbătă, 14 noiembrie, la Făgăraș, în județul Brașov. Cele 12 medalii răsplătesc pregătirea constantă și progresul tinerilor karateka.

Cu o tradiție de peste trei decenii în formarea copiilor și tinerilor prin karate, clubul humorean promovează respectul, disciplina, autocontrolul și perseverența. Participarea la competiții le oferă sportivilor ocazia de a pune în practică tehnicile învățate, de a-și gestiona emoțiile și de a câștiga încredere în propriile capacități.

Organizată de Federația Română de Karate, prin Comisia Națională de Karate Shotokan SKI, competiția de la Făgăraș a reunit sportivi din toate categoriile de vârstă. Reprezentanții clubului Bushido au obținut clasări pe podium atât la probele individuale, cât și la Kata pe echipe.

Maria Medeea Cioltan a cucerit medalia de aur la Kata, în cadrul probei speciale Para Karate, iar Răzvan Nicolas Misiuc a obținut aurul la Kihon masculin, aducând clubului cele două clasări pe prima treaptă a podiumului.

12 medalii pentru Bushido Shotokan Karate-Do Gura Humorului la Cupa României

Cele patru medalii de argint au fost câștigate de Andrei Turza, la Kihon masculin, și de Ingrid Grigoraș, Monica Maria Botcovschi și Gabriela Miruna Cioltan, care au obținut împreună locul al doilea la Kata pe echipe feminin. Rezultatul echipei pune în valoare atât pregătirea individuală a sportivelor, cât și efortul comun pentru sincronizare și coordonare.

Palmaresul a fost completat de șase medalii de bronz. Petruța Amira Cioltan și Maria Medeea Cioltan s-au clasat pe locul al treilea la Kihon feminin, iar Beatrice Grigoraș a urcat pe podium la Kata junioare. Andreea Herman și Monica Maria Botcovschi au obținut fiecare câte o medalie de bronz la Kata cadete, în timp ce Ingrid Grigoraș a câștigat bronzul la Kata U14 feminin.

Sportivii sunt pregătiți de sensei Liviu Popovici, 5 DAN karate, și sensei Diana Sînziana Duca, 3 DAN karate. Rezultatele de la Făgăraș reflectă munca desfășurată la antrenamente și îndrumarea oferită de cei doi antrenori. Aprecierea se îndreaptă către toți sportivii pentru progresul realizat, seriozitatea în pregătire și curajul de a participa la concurs. Fiecare tehnică îmbunătățită și fiecare emoție depășită reprezintă un pas înainte în dezvoltarea lor.

După participarea la Cupa României, sportivii clubului continuă pregătirea pentru examenul de grad din luna decembrie. Acesta constituie un nou obiectiv și o oportunitate de a demonstra cunoștințele și deprinderile dobândite. Antrenamentele din această perioadă sunt dedicate consolidării tehnicilor, corectării detaliilor și pregătirii pentru următoarea etapă a parcursului lor în karate.

Clubul își exprimă aprecierea față de Comisia Națională de Karate Shotokan SKI pentru organizarea exemplară a competiției și pentru condițiile oferite participanților. Efortul organizatorilor a contribuit la o experiență competițională valoroasă pentru sportivi și antrenori.

Mulțumiri sunt adresate părinților pentru susținerea constantă, pentru încurajări și pentru încrederea acordată clubului. Implicarea familiilor îi ajută pe copii să își păstreze motivația și să participe cu consecvență la antrenamente și competiții.

Clubul adresează, de asemenea, mulțumiri conducerii Școlii Gimnaziale „Teodor Bălan” din Gura Humorului și conducerii Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Gura Humorului, pentru că au permis accesul sportivilor în sălile de sport, facilitând astfel desfășurarea antrenamentelor în condiții foarte bune.

Cele 12 medalii obținute la Făgăraș aduc bucurie sportivilor, antrenorilor și familiilor care îi susțin. Cu încrederea câștigată la această competiție, tinerii karateka își continuă pregătirea pentru examenul din decembrie, încurajați să își valorifice progresul și să își urmărească obiectivele cu răbdare și perseverență.