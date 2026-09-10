12 accidente în șase zile, cu implicarea de vehicule pe două roți

Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava au continuat, și în perioada 1-6 septembrie, acțiunile de control pe drumurile publice care urmăresc reducerea numărului și a consecințelor accidentelor rutiere grave în care sunt implicați conducătorii de vehicule pe două roți, aici fiind incluse mopedele, motocicletele, bicicletele, dar și trotinetele electrice.

Atrage atenția, din nou, că în același interval, 1-6 septembrie, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 12 accidente cu implicarea acestor vehicule, toate soldate cu persoane rănite. Așadar, o medie de două accidente pe zi, cele mai multe fiind cu copii pe biciclete sau pe trotinete electrice.

Conform comisarului-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, ”în cadrul acțiunii din perioada 1-6 septembrie au fost verificați 152 conducători de biciclete, 70 conducători de trotinete electrice, 23 conducători de mopede și 49 conducători de motociclete.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat 152 sancțiuni contravenționale, cele mai multe – 110 – fiind sancțiuni aplicate conducătorilor de biciclete”.

A fost și un caz care a luat o turnură penală, după ce, la Vicovu de Sus, conducătorul unei motociclete nu a oprit la semnal, fiind urmărit de polițiști pe o distanță de aproximativ 1 kilometru, după care a sărit de pe vehiculul cu două roți și a fugit, fiind urmărit pedestru de către agenții din echipaj.

Fugarul a fost prins, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 43 ani, din orașul Vicovu de Sus, care nu are permis de conducere.

Polițiștii au constatat că pentru motociclul în cauză nu a fost emisă poliță auto obligatorie RCA, iar inspecția tehnică periodică era expirată, fiind aplicate amenzi și dispusă măsura complementară a reținerii plăcuței cu numărul de înmatriculare.