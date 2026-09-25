„Lecţii de apărare pasivă”

„În urma ordinelor superioare şi ordonanţei Primăriei, toţi locuitorii oraşului sunt obligaţi să asculte cel puţin 24 de ore lecţiile de apărare pasivă care vor fi predate de persoane brevetate în acest scop. Pentru a da posibilitatea ca toţi locuitorii Sucevei să ia parte la aceste lecţii, în cel mai scurt timp, d-l primar a hotărât, după ce a ascultat părerea domnilor directori de şcoli, d-lor medici şi altor persoane, ca aceste lecţii să fie predate elevilor concomitent în toate şcolile din localitate, de către persoanele indicate de Biroul M.O.H.T., iar în sala primăriei să fie predate pentru cetăţeni. În felul acesta se speră ca, în foarte scurt timp, toţi locuitorii oraşului să fie învăţaţi în modul cum să se apere de atacurile aeriene”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 226, Octombrie 1939.

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„100 de miliarde calorii pe oră”

„Constructori, proiectanţi, instalatori îşi strîng mîinile, se felicită reciproc şi primesc felicitări pentru noua victorie: intrarea în funcţiune a Centralei de Apă Fierbinte – CAF. Reţele de termoficare în lungime de 8500 m vor transporta spre locuinţele oraşului apa caldă. Din focarul celor două cazane apa va prelua metanului, în fiecare oră, 100 de miliarde de calorii. Astronomica cifră este capabilă să asigure agentul termic de încălzire şi apă caldă menajeră pentru mai mult de 10.000 de apartamente. Viitorul Sucevei îşi are de pe acum asigurată căldura necesară”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5537, Suceava, Octombrie 1965.