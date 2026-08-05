Mai multe puncte moderne de colectare a deșeurilor dotate cu acces controlat, senzori de umplere și containere separate urmează să fie montate în cartierele Sucevei, în perioada imediat următoare.

În total, 100 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoiului vor completa sistemul modern de colectare a deșeurilor, implementat în Suceava, după modelul țărilor nordice – campioane la soluții moderne de acest gen.

„Proiectul numit <Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Suceava> a ajuns în faza concretă a primului pas. Am și început betonarea noilor amplasamente. Sursa de finanțare nerambursabilă (9.970.596,50 lei) este asigurată din bugetul Fondului pentru Mediu. Îmi doresc o salubritate inteligentă din grijă pentru Suceava, ca o trecere de la viziune la realitate a unui oraș curat și modern în care tehnologia reciclării inteligente să devină o rutină”, a anunțat primarul Vasile Rîmbu, care a precizat că primul lot a și ajuns.

Insulele ecologice digitalizate sunt gândite pentru colectarea separată a deșeurilor, containerele fiind separate pentru gunoi biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic/metal și hârtie/carton.

Accesul se face pe bază de cartelă/card personal sau prin aplicație mobilă dedicată.

100 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoiului încep să fie amplasate în municipiul Suceava

Senzorii montați monitorizează în timp real gradul de umplere și transmit date către operatorii de salubrizare, pentru o golire cât mai eficientă.

Insulele ecologice digitalizate sunt securizate împotriva vandalismului și a accesului neautorizat, putând fi utilizate doar prin scanarea cardului la cititorul din dotare sau prin folosirea telefonului mobil, cu o aplicație anume.

Practic, aruncarea gunoiului prin sortarea pe tipuri de fracții este mai atent monitorizată.