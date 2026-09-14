În cea de-a treia ediție a programului Ghiozdane pentru cei mici, 100 de ghiozdane complet echipate au ajuns la copii din familii care aveau nevoie de sprijin, din comunitățile județului Suceava și din localitățile învecinate.

Pentru un copil, începutul școlii înseamnă emoție, curiozitate și bucuria revederii colegilor. Pentru unii părinți, însă, această perioadă vine și cu grija cheltuielilor necesare pentru ca cei mici să aibă tot ce le trebuie în clasă.

Pornind de la această realitate, CAR Învățământ Fălticeni a desfășurat cea de-a treia ediție a programului „Ghiozdane pentru cei mici”, prin care 100 de ghiozdane complet echipate au ajuns la copii din familii care aveau nevoie de sprijin.

Pregătirea acțiunii a început încă din luna august. Colegii CAR Învățământ Fălticeni din teritoriu au căutat și au identificat, cu discreție și responsabilitate, familiile pentru care acest ajutor putea face o diferență reală.

Începând cu data de 2 septembrie, ghiozdanele au fost distribuite în comunitățile din județul Suceava în care organizația este prezentă prin sucursalele sale, dar și în localitățile învecinate, acolo unde au fost găsite situații în care sprijinul era necesar.

100 de ghiozdane pentru copiii din județul Suceava – CAR Învățământ Fălticeni continuă sprijinul pentru educație și pregătește lansarea programului Burse pentru cei mici

Tot ce este necesar pentru prima zi de școală

Fiecare ghiozdan a fost pregătit cu grijă și echipat cu cele necesare începerii noului an școlar: caiete, bloc de desen, pensule, acuarele, creioane, creioane colorate, carioci, penar, stilou, rezerve, trusă geometrică și alte rechizite utile.

În total, 18 ghiozdane au fost distribuite în zona Fălticeni, 10 au ajuns prin sucursalele din municipiul Suceava, iar alte 72 au fost oferite prin 24 de sucursale din județ.

Dincolo de aceste cifre sunt 100 de copii care au putut începe școala mai încrezători și 100 de familii pentru care începutul de an a venit cu o grijă mai puțin.

Un ghiozdan nou poate părea un lucru obișnuit. Pentru un copil, însă, poate însemna bucuria de a deschide primul caiet, de a-și așeza creioanele în penar și de a intra în clasă știind că are toate lucrurile necesare.

„Ne-am dorit ca aceste ghiozdane să ajungă exact acolo unde era nevoie de ele. Colegii noștri cunosc comunitățile în care lucrează și s-au implicat direct în identificarea familiilor și distribuirea pachetelor. Pentru noi, apropierea de oameni înseamnă să fim prezenți prin fapte concrete, făcute cu responsabilitate și discreție.”

100 de ghiozdane pentru copiii din județul Suceava – CAR Învățământ Fălticeni continuă sprijinul pentru educație și pregătește lansarea programului Burse pentru cei mici

Sprijinul pentru educație continuă

Programul „Ghiozdane pentru cei mici” face parte din implicarea constantă a CAR Învățământ Fălticeni în educația și viața comunităților locale.

Prin programul de educație financiară „Bani cu ROST”, organizația este prezentă în școlile și grădinițele din județ. În cadrul activităților, copiii învață, pe înțelesul lor, să facă diferența dintre nevoi și dorințe, să economisească și să folosească banii cu mai multă responsabilitate.

Pentru CAR Învățământ Fălticeni, sprijinirea unui copil nu se oprește însă odată cu prima zi de școală. Un ghiozdan oferă cele necesare pentru început, dar educația are nevoie de susținere pe tot parcursul anului.

100 de ghiozdane pentru copiii din județul Suceava – CAR Învățământ Fălticeni continuă sprijinul pentru educație și pregătește lansarea programului Burse pentru cei mici

În această lună va fi lansat programul Burse pentru cei mici

Tot în această lună, CAR Învățământ Fălticeni va lansa programul „Burse pentru cei mici”, adresat copiilor membrilor din sucursalele organizației din județul Suceava.

Noul program va continua direcția de implicare în educație și va aduce sprijin mai aproape de familiile membre și de copiii care învață, se străduiesc și au nevoie de încurajare pentru a merge mai departe.

Condițiile de participare, calendarul și modalitatea de înscriere vor fi anunțate în curând prin sucursalele CAR Învățământ Fălticeni și prin canalele oficiale de comunicare.

Pentru că uneori sprijinul începe cu un ghiozdan. Alteori, continuă cu o bursă. Dar de fiecare dată începe cu grija față de oameni.

CAR Învățământ Fălticeni