Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au dat sentința definitivă, joi, 26 noiembrie, într-un dosar de deținere și trafic de droguri de mare risc, inculpați fiind un bărbat din Straja și concubina sa.

Cazul a atras atenția la vremea perchezițiilor pentru că cei doi inculpați au continuat să adune droguri în locuința lor deși erau deja ”călcați” de o acțiune a structurilor Antidrog.

La a doua „vizită” a polițiștilor de la Antidrog marfa era ascunsă în tavan (foto de la percheziții).

Conform sentinței definitive, Ioan Cîrciu are de executat 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și trafic cu substanțe cu efecte psihoactive.

Georgeta Mucea, femeia care locuia sub același acoperiș de unde s-au ridicat drogurile, implicată și ea în trafic, a primit pedeapsa rezultantă de 4 ani de închisoare, tot în regim de detenție.

Potrivit procurorilor de la DIICOT, Ioan Cîrciu, în vârstă de 44 de ani la data perchezițiilor, și Georgeta Mucea, de 31 de ani, ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de mare risc (3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal) și substanță psihoactivă (2MMC).

Pentru a documenta acest caz, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au efectuat 8 percheziții domiciliare în diferite locații din județ.

În primă fază, pe 1 septembrie 2023, cei doi au deținut în locuința lor cristale în 11 plicuri, cu cantități de până la 7,73 grame.

Datele adunate sub coordonarea DIICOT au arătat că cei doi au continuat activitatea infracțională, astfel că pe 16 octombrie 2024 a urmat o nouă acțiune la Straja.

Cu această ocazie, au fost descoperite și ridicate mai multe ambalaje și pungi conținând substanțe solide și substanțe vegetale, peste 14.400 de pliculețe autosigilante, două cântare electronice de precizie, sume de bani în lei și valută, bijuterii, precum și alte probe.

În plafonul dintr-o cameră a locuinței din Straja a celor doi au fost găsite 12 probe (pliculețe), care conțineau substanțe sub formă de pulbere, incluse în categoria de droguri de mare risc. Atrage atenția că în unul dintre pliculețe s-au găsit 18,14 grame pulbere care conținea droguri din categoria 2-MMC.

De precizat că bărbatul a fost condamnat acum aproximativ 20 de ani la 15 ani de închisoare pentru un omor comis în loc public. El a fost trimis în judecată în stare de recidivă postexecutorie.