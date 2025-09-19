МИ ПРОПОНУЄМО :
всім, хто хоче залишитися в Румунії, включення до програми соціального захисту, а саме:
проживання та харчування безпосередньо поблизу майбутньої роботи (наприклад: Botosani, Piatra Neamt, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului)
робочі місця в промисловості по всій Румунії, що означає:
– інтеграція в систему соціального та медичного страхування
-заробітна плата відповідно до вашої професійної підготовки з гарантованим мінімумом 300 євро
-навчання на виробництві, в тому числі за першим досвідом, перекладач
– соціальна допомога для інтеграції дітей в систему освіти Румунії, у тому числі в дитячий садок.
ЗАПОВНІТЬ ЦЮ ФОРМУ І З ВАМ ЗВ’ЯЖУТЬСЯ НАШІ ВОЛОНТЕРИ, ЯКІ НЕГАЙНО ДОПОМОЖУТЬ ВАМ
За детальною/додатковою інформацією телефонуйте
тел: +380975393579 (Viber або WhatsApp)
+40750842084
https://www.facebook.com/liviy.akostakoy
Контактна особа: Лівій Акостакой
електронна адреса: fef.ukraina@gmail.com
Дякуємо, що заповнили цю форму, незабаром з вами зв’яжуться наші волонтери!
Фонд Еміліо Фалько, створений румунською промисловістю, надає підтримку біженцям з України.
