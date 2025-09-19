МИ ПРОПОНУЄМО :

всім, хто хоче залишитися в Румунії, включення до програми соціального захисту, а саме:

проживання та харчування безпосередньо поблизу майбутньої роботи (наприклад: Botosani, Piatra Neamt, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului)

робочі місця в промисловості по всій Румунії, що означає:

– інтеграція в систему соціального та медичного страхування

-заробітна плата відповідно до вашої професійної підготовки з гарантованим мінімумом 300 євро

-навчання на виробництві, в тому числі за першим досвідом, перекладач

– соціальна допомога для інтеграції дітей в систему освіти Румунії, у тому числі в дитячий садок.

ЗАПОВНІТЬ ЦЮ ФОРМУ І З ВАМ ЗВ’ЯЖУТЬСЯ НАШІ ВОЛОНТЕРИ, ЯКІ НЕГАЙНО ДОПОМОЖУТЬ ВАМ

За детальною/додатковою інформацією телефонуйте

тел: +380975393579 (Viber або WhatsApp)

+40750842084

https://www.facebook.com/liviy.akostakoy

Контактна особа: Лівій Акостакой

електронна адреса: fef.ukraina@gmail.com

Дякуємо, що заповнили цю форму, незабаром з вами зв’яжуться наші волонтери!

Фонд Еміліо Фалько, створений румунською промисловістю, надає підтримку біженцям з України.

МИ ПРОПОНУЄМО :

всім, хто хоче залишитися в Румунії, включення до програми соціального захисту, а саме:

проживання та харчування безпосередньо поблизу майбутньої роботи (наприклад: Botosani, Piatra Neamt, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului)

робочі місця в промисловості по всій Румунії, що означає:

– інтеграція в систему соціального та медичного страхування

-заробітна плата відповідно до вашої професійної підготовки з гарантованим мінімумом 300 євро

-навчання на виробництві, в тому числі за першим досвідом, перекладач

– соціальна допомога для інтеграції дітей в систему освіти Румунії, у тому числі в дитячий садок.

ЗАПОВНІТЬ ЦЮ ФОРМУ І З ВАМ ЗВ’ЯЖУТЬСЯ НАШІ ВОЛОНТЕРИ, ЯКІ НЕГАЙНО ДОПОМОЖУТЬ ВАМ

За детальною/додатковою інформацією телефонуйте

тел: +380975393579 (Viber або WhatsApp)

+40750842084

https://www.facebook.com/liviy.akostakoy

Контактна особа: Лівій Акостакой

електронна адреса: fef.ukraina@gmail.com

Дякуємо, що заповнили цю форму, незабаром з вами зв’яжуться наші волонтери!